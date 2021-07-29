"Думаю, що, як і завжди, у нас є шанс виграти будь-який трофей, який захочемо. У минулому сезоні, на жаль, ми нічого не виграли.

Погба відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо нового контракту

Ми потрапили у фінал Ліги Європи, проте перемогу там здобути не зуміли. Однак Манчестер Юнайтед, з трансферами чи без, завжди буде складним суперником для будь-якої команди і буде намагатися виграти кожен турнір, у якому бере участь.

Я знаю, що у нас є шанс тріумфувати у всіх турнірах. Ми можемо і не завоювати жодних трофеїв, але шанс є. І для того, щоб ним скористатись, слід докласти всіх зусиль, звичайно", – цитує Фернандеша Goal.

Зауважимо, "червоні дияволи" стартують в АПЛ 14 серпня – суперником на Олд Траффорд буде Лідс.

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