"Думаю, что, как и всегда, у нас есть шанс выиграть любой трофей, который захотим. В прошлом сезоне, к сожалению, мы ничего не выиграли.

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Мы попали в финал Лиги Европы, однако победу там одержать не сумели. Однако Манчестер Юнайтед, с трансферами или без, всегда будет сложным соперником для любой команды и будет стараться выиграть каждый турнир, в котором участвует.

Я знаю, что у нас есть шанс торжествовать во всех турнирах. Мы можем и не завоевать никаких трофеев, но шанс есть. И для того, чтобы им воспользоваться, нам следует приложить все усилия, конечно", – цитирует Фернандеша Goal.

Заметим, "красные дьяволы" стартуют в АПЛ 14 августа – соперником на Олд Траффорд будет Лидс.

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