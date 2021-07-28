Погба згорнув переговори з Манчестер Юнайтед з приводу нової угоди, повідомляє Get French Football News.

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Зазначається, що є два варіанти розвитку ситуації: або манкуніанці покращать умови контракту, або "відкриють двері" для переговорів Погба з ПСЖ.

До слова, у минулому сезоні Поль провів за Манчестер Юнайтед 42 матчі в усіх турнірах, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.

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