Відносини Бенфіки та аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса переживають не найкращий період. Після виграшу ЧС-2022 та багатьох пропозицій від європейських грандів гравець більше не бачить себе у формі Бенфіки.

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Фернандес поїхав до Буенос-Айреса, щоб провести новорічну ніч, і не отримав дозволу від Бенфіки. Лісабонський клуб погрожує штрафом за порушення дисциплінарної умови контракту.

Фернандес повернувся до тренувань Бенфіки у вівторок і планує зустрітися з президентом клубу Руї Коштою та тренером Рогером Шмідтом. O Jogo стверджує, що він більше не хоче грати за Бенфіку і робить все можливе, щоб клуб якнайшвидше продав його.

Зазначається, що Енцо не має жодного бажання грати 6 січня проти Портімоненсе у матчі чемпіонату Португалії.

Раніше газета Daily Mail повідомляла, що Челсі готовий заплатити 127 мільйонів євро трьома платежами протягом наступних двох років, але ці умови не підходять керівництву Бенфіки. Тим часом Рівер Плейт уважно стежить, як розвивається ця історія. Аргентинському клубу належить 25% прав на Енцо, і якщо його продаж у Челсі відбудеться, клуб може заробити близько 33 мільйонів євро.

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