Отношения Бенфики и аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса переживают не самый лучший период. После выигрыша ЧМ-2022 и многих предложений от европейских грандов игрок больше не видит себя в форме Бенфики.

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Фернандес уехал в Буэнос-Айрес, чтобы провести новогоднюю ночь, и не получил при этом разрешения от Бенфики. Лиссабонский клуб пригрозил штрафом за нарушение дисциплинарного условия контракта.

Фернандес вернулся к тренировкам Бенфики во вторник и планирует встретиться с президентом клуба Руи Коштой и тренером Рогером Шмидтом. O Jogo утверждает, что он больше не хочет играть за Бенфику и делает всё возможное, чтобы клуб как можно скорее продал его.

Отмечается, что у Энцо нет никакого желания играть 6 января против Портимоненсе в матче чемпионата Португалии.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что Челси готов заплатить 127 миллионов евро тремя платежами в течение следующих двух лет, но эти условия не подходят руководству Бенфики. Тем временем Ривер Плейт внимательно следит за тем, как развивается эта история. Аргентинскому клубу принадлежит 25% прав на Энцо, и если его продажа в Челси состоится, клуб может заработать около 33 миллионов евро.

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