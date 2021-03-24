"Я не вважаю Харрі Кейна і Ерлінга Холанда єдиними варіантами для Манчестер Юнайтед. Серхіо Агуеро може покинути Ман Сіті. Чому б МЮ не спробувати підписати його?

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Якщо він хоче залишитися в Прем'єр-лізі і живе в Манчестері, то не думаю, що було б погано, якби вони постаралися його дістати. Це може статися, хто знає? Потрібно запитати, адже з Юнайтед ніколи не знаєш, як все вийде. Так було в 1992-му, коли Ховард Вілкінсон питав у Алекса Фергюсона про Ірвіна. Фергі сказав, що переходу не бути, і запропонував Лідсу продати Еріка Кантона. Через кілька днів угода була закрита.

Фергі просто називав ім'я і ризикував, перевіряючи свій фарт. Можливо, Сульшеру варто вчинити так само з Агуеро наступного літа", – цитує Інса Ladbrokes.

Серхіо захищає кольори Ман Сіті з 2011 року. У нинішньому сезоні АПЛ через травму Агуеро провів лише 8 поєдинків та забив один гол.

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