"Я верю в инстинкты. У меня было хорошее чутье на игроков. Особенно когда я наблюдал за футболистами, которых, возможно, хотел бы купить.

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Глядя на некоторых из них, я мог видеть черты характера, которые говорили мне, что они были бы игроками для Манчестер Юнайтед, Абердина или Сент-Миррена. Я видел это у определенных футболистов, за которыми наблюдал. Инстинкт был действительно важен.

Футболист аналогично иногда инстинктивно выбирает команду. То же самое было, когда мы играли с определенными командами, и у меня возникал инстинкт: "Да, я выпущу не этих, а других футболистов". Я бы не сказал, что это интуиция, это инстинкт", – цитирует легенду официальный сайт МЮ.

Напомним, Алекс Фергюсон работал на тренерском мостике "красных дьяволов" почти всю свою карьеру – 1986-2013 годы.

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