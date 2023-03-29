Сер Алекс Фергюсон та Арсен Венгер потрапили до зали слави АПЛ, повідомляє прес-служба організації. Колишні наставники Манчестер Юнайтед та Арсенала стали першими тренерами, які отримали таку відзнаку.

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"Це честь, коли ти отримуєш таке визнання. Однак справа не тільки в мені як у людині. Йдеться про роботу в Манчестер Юнайтед та про наш багаторічний зв'язок, тому я також пишаюся клубом, персоналом та своїми гравцями. Я вважаю, що Арсен дуже гідний номінант, оскільки він фантастично перетворив Арсенал", – прокоментував подію Фергюсон.

"Ми завжди хотіли дати щось особливе вболівальникам, і коли у вас є гравці, здатні на надзвичайні речі, – це реально. Хотів би, щоб мене знали як людину, яка любила Арсенал, поважала цінності клубу і залишила його в такому становищі, де він міг рости і досягати ще більшого. Велика честь розділити цю мить із сером Алексом", – зазначив Венгер.

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