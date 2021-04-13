Екс-наставник МЮ Алекс Фергюсон пригадав, що у його тренерській кар'єрі також були промахи.

"Я вже з меншим теплом пригадую наш трансфер Оуена Харгрівза. У 2006 році він був феноменальним. Саме такий гравець був нам потрібен, щоб заповнити порожнечу, що утворилася після відходу Роя Кіна. Ми почали готувати пропозицію. Але я вивчив його гру і відчув сумнів. Я не був так впевнений в ньому.

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Девід Гілл старанно працював, погоджуючи трансфер з Баварією. Я зустрівся з агентом Оуена на фіналі чемпіонату світу в Берліні. Приємна людина, юрист. Я сказав йому, що Харгрівз може досягти прогресу в Юнайтед. У підсумку це обернулося катастрофою.

Оуен взагалі не відчував впевненості в собі. Він навіть близько не показував наміри впоратися зі своїми проблемами зі здоров'ям. Я бачив, як на тренуваннях він часто вибирав більш прості вправи. Це було одне з найбільших трансферних розчарувань у моїй кар'єрі", – цитує ФергюсонаPundit Arena.

У 2007 році Юнайтед придбав Харгрівза у Баварії за 25 млн євро. Оуен до 2012-го зіграв менше 30-ти матчів за команду Фергюсона.

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