Экс-наставник МЮ Алекс Фергюсон вспомнил, что в его тренерской карьере также были промахи.

"Я уже с меньшим теплом вспоминаю наш трансфер Оуэна Харгривза. В 2006 году он был феноменальным. Именно такой игрок был нам нужен, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Роя Кина. Мы начали готовить предложение. Но я изучил его игру и почувствовал сомнение . Я не был так уверен в нем.

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Дэвид Гилл усердно работал, согласовывая трансфер с Баварией. Я встретился с агентом Оуэна на финале чемпионата мира в Берлине. Приятный человек, юрист. Я сказал ему, что Харгривз может достичь прогресса в Юнайтед. В итоге это обернулось катастрофой.

Оуэн вообще не чувствовал уверенности в себе. Он даже близко не показывал намерения справиться со своими проблемами со здоровьем. Я видел, как на тренировках он часто выбирал более простые упражнения. Это было одно из крупнейших трансферных разочарований в моей карьере", – цитирует Фергюсона Pundit Arena.

В 2007 году Юнайтед приобрел Харгривза в Баварии за 25 млн евро. Оуэн до 2012-го сыграл меньше 30-ти матчей за команду Фергюсона.

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