Колишній тренер Алекс Фергюсон, колишній генеральний директор Девід Гілл і колишній капітан Браян Робсон сформували аналітичну групу для допомоги нинішньому виконавчому директору "дияволів" Річарду Арнольду, інформує Daily Mail.

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Перше засідання відбулося у вівторок (26 липня). Боси МЮ також зустрічалися з Кріштіану Роналду і його агентом Жорже Мендешем. Не виключено, що Фергюсон вже застосовував свій вплив, щоб переконати зірку залишитися на Олд Траффорд. Легендарний шотландець з 2013 року мав неформальну посаду у клубі, але зараз його повноваження повинні стати значно ширшими. Гілл раніше виконував обов'язки невиконавчого директора, а Робсон був послом МЮ.

Нагадаємо, цього літа МЮ запросив вже п'ятого тренера після епохи Фергюсона. Нідерландець Ерік Тен Хаг спробує повернути титул АПЛ після 9 років "засухи".

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