Бывший тренер Алекс Фергюсон, бывший генеральный директор Дэвид Гилл и бывший капитан Брайан Робсон сформировали аналитическую группу для помощи нынешнему исполнительному директору "дьяволов" Ричарду Арнольду, сообщает Daily Mail.

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Первое заседание прошло во вторник (26 июля). Боссы МЮ также встречались с Криштиану Роналду и его агентом Жорже Мендешем. Не исключено, что Фергюсон уже использовал свое влияние, чтобы убедить звезду остаться на Олд Траффорд. Легендарный шотландец с 2013 года занимал неформальную должность в клубе, но сейчас его полномочия должны стать значительно шире. Гилл раньше исполнял обязанности неисполнительного директора, а Робсон был послом МЮ.

Напомним, этим летом МЮ пригласил пятого тренера после эпохи Фергюсона. Нидерландец Эрик Тен Хаг попытается вернуть титул АПЛ после 9 лет "засухи".

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