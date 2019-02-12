Гарі Невілл вважає, що зарано повноцінно призначати Сульшера тренером Манчестер Юнайтед

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає поспішним повноцінне призначення Уле Гуннара Сульшера прямо зараз.

"Думаю, що зарано призначати його на роботу зараз. Вважаю, що березень буде правильним місяцем, щоб оцінити можливість, далі дивитись ще 6 тижнів, приймати рішення, виходячи з 3-4 місяців роботи: як клуб відчуватиме це, і які будуть результати.

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Це не тому що в них попереду 7 чи 8 важких ігор, але Сульшер ставить себе перед великою можливістю отримати цю посаду", – сказав Невілл Sky Sports.

Норвежець став виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед в середині грудня і за цей час не зазнав жодної поразки.

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