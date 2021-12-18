Ференцварош на власному полі вигриз перемогу над Гонведом в рамках 17-го туру чемпіонату Угорщини.

Угорщина, 17 тур

Ференцварош – Гонвед – 1:0

Гол: Узуні, 90+1

Тиждень тому Фраді звільнив Петера Штегера з посади головного тренера. Зараз в угорський клуб сватають двох українських фахівців – Віктора Скрипника та Юрія Вернидуба.

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Поки ж Ференцварош під керівництвом тимчасового наставника повернув собі перше місце в турнірній таблиці, вигравши останній матч календарного року. Команда Олександра Зубкова в компенсований час дотиснула Гонвед. Українець провів на полі 70 хвилин.