Ференцварош у першому матчі без тренера обіграв Гонвед – команда Зубкова стала зимовим чемпіоном
18:06 - Читать на русском
Ференцварош на власному полі вигриз перемогу над Гонведом в рамках 17-го туру чемпіонату Угорщини.
Угорщина, 17 тур
Ференцварош – Гонвед – 1:0
Гол: Узуні, 90+1
Тиждень тому Фраді звільнив Петера Штегера з посади головного тренера. Зараз в угорський клуб сватають двох українських фахівців – Віктора Скрипника та Юрія Вернидуба.
Зоря відреагувала на інтерес Ференцвароша до Скрипника
Поки ж Ференцварош під керівництвом тимчасового наставника повернув собі перше місце в турнірній таблиці, вигравши останній матч календарного року. Команда Олександра Зубкова в компенсований час дотиснула Гонвед. Українець провів на полі 70 хвилин.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter