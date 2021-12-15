Керівництво луганського клубу хоче зберегти тренера, у послугах якого є інтерес у Європі.

Нещодавно з'явилася інформація, що Ференцварош розглядає Віктора Скрипника як кандидата на посаду головного тренера після відходу Петера Штегера. Ще одним претендентом є Юрій Вернидуб – екс-наставник Зорі, який очолює Шериф.

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У Зорі знають про контакт Ференцвароша та інших європейських клубів зі своїм тренером, але не планують відпускати 52-річного Скрипника до завершення контракту, який розрахований до кінця поточного сезону. Луганський клуб вже двічі пропонував наставнику нову угоду, але поки не отримав відповіді. Керівництво Зорі задоволене результатами і атмосферою в команді, тому сподівається, що Скрипник таки підпише новий контракт, повідомляє Meta Ratings.

Екс-тренер Вердера очолив луганців влітку 2019-го і двічі здобув бронзові медалі в УПЛ. На зимову паузу чемпіонату 2021/22 Зоря пішла на 4-й позиції.

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