Ференцварош в первом матче без тренера обыграл Гонвед – команда Зубкова стала зимним чемпионом
18:06 - Читати українською
Ференцварош на своем поле вырвал победу над Гонведом в рамках 17-го тура чемпионата Венгрии.
Венгрия, 17 тур
Ференцварош – Гонвед – 1:0
Гол: Узуни, 90+1
Неделю назад Фради уволил Петера Штегера с должности главного тренера. Сейчас в венгерский клуб сватают двух украинских специалистов – Виктора Скрипника и Юрия Вернидуба.
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Пока Ференцварош под руководством временного наставника вернул себе первое место в турнирной таблице, выиграв последний матч календарного года. Команда Александра Зубкова в компенсированное время дожала Гонвед. Украинец провел на поле 70 минут.
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