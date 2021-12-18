Ференцварош на своем поле вырвал победу над Гонведом в рамках 17-го тура чемпионата Венгрии.

Венгрия, 17 тур

Ференцварош – Гонвед – 1:0

Гол: Узуни, 90+1

Неделю назад Фради уволил Петера Штегера с должности главного тренера. Сейчас в венгерский клуб сватают двух украинских специалистов – Виктора Скрипника и Юрия Вернидуба.

Заря отреагировала на интерес Ференцвароша к Скрипнику

Пока Ференцварош под руководством временного наставника вернул себе первое место в турнирной таблице, выиграв последний матч календарного года. Команда Александра Зубкова в компенсированное время дожала Гонвед. Украинец провел на поле 70 минут.