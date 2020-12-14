"Перш за все, я хочу сказати, що залишився задоволений виступом своїх підопічних в осінній частині сезону. Попри те, що їм вперше довелося битися відразу на декількох фронтах, вони виправдали надії.

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До 10 січня команда буде у відпустці, а вже 12-го вирушимо на збір до Туреччини, де проведемо десять контрольних матчів. Ще деякі спаринг-партнери уточнюються, але знаю, що зіграємо з чемпіоном Словаччини – Слованом з Братислави і найсильнішою командою Угорщини – Ференцварошем. Повернення додому заплановано на 4 лютого, і вже на наступний день почнемо підготовку до поєдинку 14 туру чемпіонату УПЛ – з донецьким Шахтарем", – резюмував Костишин у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, Колос розписав нічию з Динамо у 13 турі і завершив перше коло УПЛ на шостому місці.

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