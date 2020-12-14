"Прежде всего, я хочу сказать, что остался доволен выступлением своих подопечных в осенней части сезона. Несмотря на то, что им впервые пришлось сражаться сразу на нескольких фронтах, они оправдали надежды.

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До 10 января команда будет в отпуске, а уже 12-го отправимся на сбор в Турцию, где проведем десять контрольных матчей. Еще некоторые спарринг-партнеры уточняются, но знаю, что сыграем с чемпионом Словакии – Слованом из Братиславы, и сильнейшей командой Венгрии – Ференцварошем. Возвращение домой запланировано на 4 февраля, и уже на следующий день начнем подготовку к поединку 14 тура чемпионата УПЛ – с донецким Шахтером", – резюмировал Костышин в комментарии Meta-ratings.

Напомним, Колос расписал ничью с Динамо в 13 туре и завершил первый круг УПЛ на шестом месте.

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