"Наразі ми плануємо в Туреччині. Із 17 січня двома відрізками. Проведемо перший етап, потім повернулися на кілька днів додому, і другий етап теж в Туреччині.

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Чому в Туреччині? По-перше, клімат непоганий, інфраструктура хороша. Гадаю, нам вдасться знайти достатньо непоганих спаринг-партнерів – це важливий фактор. Без спаринг-партнерів немає сенсу взагалі десь їхати. Ми повинні розуміти, як рухаємося", – розповів Палкін в коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що Шахтар завершить 2020 рік гостьовим матчем 13 туру УПЛ проти Інгульця.

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