Фердінанд може стати спортивним директором Манчестер Юнайтед

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд претендує на посаду спортивного директора клубу.

Фердінанд уже провів зустріч з виконавчим директором МЮ Едом Вудвордом, щоб обговорити можливу співпрацю, повідомляє Daily Mail.

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Манкуніанці наразі проводять реструктуризацію клубу і шукають фахівця, який керуватиме трансферною політикою, працюючи в тандемі з головним тренером Уле Гуннаром Сульшером.

Повідомляється, що керівництво Манчестер Юнайтед було зацікавлене у продовженні співпраці з Фердінандом відразу після завершення його кар'єри чотири роки тому, але тоді перешкодили особисті обставини футболіста.

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Після 36 турів Манчестер Юнайтед посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на три пункти.