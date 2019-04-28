Манчестер Юнайтед та Челсі розписали бойову нічию після першого тайму, Де Хеа знову "чудить"

Манчестер Юнайтед приймає Челсі в рамках 36-го туру АПЛ. Детальний звіт про матч читайте на "Футбол 24".

До очної зустрічі в рамках 36-го туру суперники підійшли дуже мотивованими. Ще до стартового свистка Челсі зумів піднятися на 4-ту сходинку турнірної таблиці завдяки фіаско Арсенала у матчі з Лестером (0:3). Манчестер Юнайтед знаходився на відстані 3-х очок від лондонців.

З перших хвилин "аристократи" одразу організували дві непогані атаки, але до небезпеки біля воріт Де Хеа це не призвело. Манкуніанці з відповіддю не забарились, проте удар Лукаку теж був повз ціль. Команди продовжили почергово створювати набіги у штрафні майданчики один одного, м'яч в центрі поля практично не затримувався.

На 11-й хвилині господарі підняли на ноги Олд Траффорд. Лукаку красивим "черпачком" перекинув оборонців гостей точно на Люка Шоу, в свою чергу захисник не став одразу пробивати, а віддав гострий пас в район 11-метрової позначки, відігравши голкіпера манкуніанців. Хуану Маті залишалось лише не поцілити у гравців суперника, з чим він успішно справився та відкрив рахунок.

Через 5 хвилин у гостей з'явився хороший шанс для того, щоб вирівняти становище, арбітр призначився небезпечний штрафний удар у ворота МЮ, але удар Алонсо був значно вище каркасу воріт. Челсі перехопив ініціативу в поєдинку. Здебільшого атаки підопічних Мауріціо Саррі були позиційними, тому господарі мали достатньо часу для організації захисної ланки. Гравці Юнайтед зробили акцент на контратаках, і варто віддати належене, це могло принести свої дивіденди. Ерік Байлі міг подвоювати перевагу господарів після навісу з кутового, але м'яч по-зрадницьки пролетів біля стійки.

За лічені хвилини до свистка на перерву Мата міг оформлювати дубль, але Маркус Алонсо закрив собою удар іспанця. Далі все за класичним сеценарієм "Не забиваєш ти – забивають тобі".

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер наважився на дальній постріл, здавалось, це "робочий" удар для голкіпера, але Давід Де Хеа з ним не справився. Іспанський голкіпер відбив м'яч перед собою, де вже чатував його співвітчизник Маркос Алонсо, який і зумів перевести м'яч у сітку воріт.

Справедлива нічия після першого тайму у захоплюючому матчі від Манчестер Юнайтед та Челсі.