Президент Тоттенхема озвучив ціну за Кейна – сума вражає

Ціна на форварда лондонської команди Харрі Кейна має відбити бажання у потенційних покупців вести за нього боротьбу.

Президент англійського клубу Тоттенхем Хотспур Даніель Леві не планує продавати форварда Харрі Кейна, повідомляє Telegraph. Щоб відлякати потенційних покупців, Леві встановив величезний цінник на Кейна. Відтепер, Тоттенхем оцінює свого форварда у 250 млн фунтів стерлінгів.

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Раніше Кейн неодноразово заявляв, що хоче боротися за трофеї, а не лише за індивідуальні нагороди. Свого часу нападником Тоттенхема цікавився мадридський Реал, але англієць поки не оголошував про бажання покинути лондонський клуб.

Нагадаємо, Тоттенхем невдало стартував у новому сезоні. Лондонці в шести турах англійської Прем'єр-Ліги набрали лише 8 очок. Вони вибули з Кубка Англії, поступившись команді четвертого дивізіону Колчестер у серії пенальті, а в Лізі чемпіонів не зуміли обіграти грецький Олімпіакос.

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