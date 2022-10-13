В поединке 4-го тура группового этапа Лиги Европы сошлись соперники Динамо по группе – АЕК Ларнака и Фенербахче. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Лига Европы 2022/23, 4-й тур, группа B

АЕК Ларнака – Фенербахче – 1:2

Голы: Тричковски, 52, (пен.) – Жоао Педро, 16, Батшуаи, 80

Удаление: Анхель Гарсия, 85, (АЕК)

Нереализованный пенальти: Валенсия, 86 (Фенербахче)

В первой встрече между этими командами Фенербахче уверенно победил – 2:0. АЕК Ларнака свои единственные очки набрал в игре с Динамо – киприоты неожиданно победили киевлян со счетом 1:0, а в первом туре уступил Ренну. Фенербахче также победил Динамо (2:1), а также разошелся миром с Ренном (2:2).

Турки подтвердили свой статус фаворита на 16-й минуте. Нехитрая фланговая атака завершилась голом Жоао Педро, которому ассистировал Алиоски. Фенербахче провел убедительный первый тайм, в котором не забивал больше, но у АЕКа фактически не было шансов.

Однако второй тайм начался с гола киприотов. Альтман ворвался в штрафную и пытался обыграть голкипера, но тот сбил вингера. Тричковски уверенно реализовал одиннадцатиметровый. После этого команды успокоились и не торопились в атаку, хотя Фенербахче больше владел мячом.

Ближе к концу игры турки снова вышли вперед. Мяч после прострела попал защитнику в руку, а Батшуаи реализовал приговор. Через 5 минут Фенербахче заработал еще один пенальти и удаление для защитника АЕКа, но Эннер Валенсия с отметки не сумел переиграть голкипера.

Таким образом, Фенербахче набрал 10 очков после 4 туров и вместе с Ренном (который в параллельном поединке обыграл Динамо) гарантировал себе выход на следующую стадию турнира. Третий АЕК имеет 3 очка, а у киевлян 0 пунктов после четырех поединков.

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