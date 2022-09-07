"Нас очікує важливий матч, який ми проведемо вдома за підтримки своїх уболівальників. Команда суперника нам добре знайома, вони також нас знають. Ми зосереджені на матчах Ліги Європи та будемо прагнути перемогти, щоб продовжити виступ у цьому турнірі.

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Із тих пір, як я приєднався до Фенербахче, побачив, наскільки пристрасні наші фани. Я слідкував на нашими матчами з трибуни, коли був травмований, однак на полі все відчувається інакше. Неможливо описати емоції, які я відчув, коли забив гол у минулому матчі. Вболівальники неймовірно підтримують нашу команду, тут завжди чудова атмосфера.

За останні роки у мене не було травм, які на тривалий час позбавляли мене футболу. Але як тільки я перейшов до Фенербахче, отримав пошкодження. Звісно, залишатися осторонь команди непросто. Ми щосили намагалися пришвидшити лікування. У перших матчах після відновлення я був не в найкращій фізичній формі, це нормально, що потрібен деякий час на повернення колишніх кондицій. Поки я готовий не на 100 відсотків, але ретельно працюю над своєю формою.

Для нас було сумно вилетіти з Ліги чемпіонів від Динамо. Думаю, ми заслуговували кращого результату в тих матчах. Однак зараз ми зустрінемося з киянами в іншому турнірі та вже на іншому етапі сезону. Важливо розпочати груповий раунд із перемоги. Ми виходимо на поле, щоб перемагати в кожній грі. Це й буде нашою метою завтра", – сказав Педро на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між Фенербахче та Динамо відбудеться у четвер, 8 вересня. Початок зустрічі о 19:45.

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