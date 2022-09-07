Як відомо, це вже друга дуель української та турецької команд. У другому раунді кваліфікації ЛЧ кияни здолали Фенербахче (0:0, 2:1), але і самі не змогли вийти в груповий турнір Ліги чемпіонів. Тепер нова зустріч – вже у єврокубку нижчого рангу.

"Ми знаємо, що маємо достатньо якості та амбіцій, щоб вийти з цієї групи. Мені здається, що в групі є три команди приблизно однакового рівня – Ренн, Динамо Київ і Фенербахче. Ми хочемо завершити завтрашній матч перемогою. Порівняно з тим, коли ми грали з Динамо місяць тому, зараз Фенербахче став сильнішим. Віримо, що у нас є достатньо якості, щоб виграти цю гру.

Фенербахче – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Трансфери? Фенербахче втратив Ким Мін Че (перейшов до Наполі – прим.), якого я вважаю найсильнішим захисником, який у нас був. Ми орієнтуємося на нинішній склад. Найближчими днями в усьому світі закриється трансферне вікно. Як і всі інші клуби, Фенербахче продовжить роботу з наявними футболістами.

Наша головна мета — виграти чемпіонат. Ось чому я прийшов сюди. Тепер я краще знаю лігу. Конкуренти Фенербахче також зробили дуже хороші інвестиції. Очки, набрані в євротурнірах, дуже важливі не лише для нашої команди, а й для футболу країни. Коли ви дивитесь на рейтинг Туреччини та клуби, я думаю, що футбол тут дещо не відповідає дійсності. Насправді тут є багато якісних команд. Стадіони красиві. Якість футболу хороша. Я вважаю, що ця країна не заслуговує свого місця в рейтингу. Команди повинні покращити його.

Турецькі команди, які грають у Європі, повинні набирати очки в таблицю коефіцієнтів, щоб рейтинг країни підвищувався. Всі умови для цього є.

Жереб знову звів Фенербахче і Динамо в Лізі Європи. У футболі завжди є другий шанс. Думаю, ми сильніші, ніж місяць тому. У попередніх матчах, які ми грали з Динамо, з нами траплялися речі, які не часто бувають у футболі. Ми тепер сильніші, але не дивимося на цей матч як на реванш за виліт з ЛЧ. У футболі завжди потрібно поважати суперників,що я і роблю. Звичайно, я хочу вигравати в кожній грі. Завтрашня – не виняток.

Батшуаї? Він у команді близько тижня. Зараз він починає розуміти, чого ми від нього хочемо, як в атаці, так і в обороні, колективно, тактично. Це нормально, що йому потрібен час, щоб зрозуміти, чого ми від нього чекаємо в тактичному плані, і реалізувати вимоги. Йому доведеться адаптуватися до наших ідей. На цей момент у Фенербахче є 4 якісні нападники. Зазвичай я хочу 4-5 гравців цього амплуа, тому дуже радий мати таких якісних гравців", – цитує Жезуша офіційний сайт турецького клубу.

Матч Фенербахче – Динамо Київ стартує 8 вересня о 19:45. В іншому матчі групи B зіграють АЕК Ларнака і Ренн.

Фенербахче – Динамо: де дивитися матч Ліги Європи