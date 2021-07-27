Динамо у розпал чемпіонату України продовжить підготовку до сезону матчами з європейськими грандами.

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Одним з таких стане турецький Фенербахче, який на своєму офіційному сайті опублікував дату і час поєдинку з підопічними Мірчі Луческу. Зустріч між стамбульською та київською командами відбудеться у середу, 4 серпня, у Стамбулі. Початок матчу о 19:00.

Нагадаємо, трьома днями раніше, 1 серпня, Динамо стартує в УПЛ – перший офіційний поєдинок сезону підопічні Мірчі Луческу у рамках 2-го туру чемпіонату України проведуть проти рівненського Вереса.

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