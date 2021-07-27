Динамо в разгар чемпионата Украины продолжит подготовку к сезону матчами с европейскими грандами.

Буяльский сравнил спарринги Динамо в летнее межсезонье с матчами в еврокубках

Одним из таких станет турецкий Фенербахче, который на своем официальном сайте опубликовал дату и время поединка с подопечными Мирчи Луческу. Встреча между стамбульской и киевской командами состоится в среду, 4 августа, в Стамбуле. Начало матча в 19:00.

Напомним, тремя днями ранее, 1 августа, Динамо стартует в УПЛ – первый официальный поединок сезона подопечные Мирчи Луческу в рамках 2-го тура чемпионата Украины проведут против ровенского Вереса.

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