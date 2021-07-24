Буяльський порівняв спаринги Динамо у літнє міжсезоння з матчами у єврокубках
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський розповів про підготовку до старту сезону.
"Ігри з Ніццою, Атлетіком, Уніоном можна порівняти за рівнем з єврокубковими матчами. При цьому представники різних чемпіонатів – Франції, Іспанії, Німеччини – грають зовсім по-різному.
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Іспанці роблять більший акцент на контролі м'яча, у французької команди всі футболісти швидкі, технічні, а у німців багато боротьби, жорсткої гри. Напевно, як і у національних команд цих країн.
Щодо скасування матчу з Вільяреалом... Не скажу, що ця новина нас засмутила, адже ми і так вже багато хороших матчів зіграли. Містер побачив, хто в якому стані. Можливо, у нас буде більше часу на відновлення, тренування, награвання нових комбінацій. У всьому потрібно шукати свої плюси", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, підопічні Луческу стартують в УПЛ 1 серпня матчем другого туру проти рівненського Вереса.
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