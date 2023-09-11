Юлиан Нагельсманн или Маттиас Заммер могут возглавить сборную Германии. Именно эти специалисты рассматриваются Немецким футбольным союзом (DFB) в качестве кандидатов на пост главного тренера сборной Германии после увольнения Ханси Флика. Об этом информирует журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

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Если же ни с одним из них DFB не удастся договориться, руководящий орган прибегнет к вынужденной мере в виде назначения Руди Фёллера, который в настоящее время назначен исполняющим обязанности главного тренера "манншафт".

Отметим, что Заммер не занимал пост главного тренера с 2005 года, когда ушел из Штутгарта.

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