Португальський талант – найкращий у Прімері в останній місяць осені, повідомляє офіційний сайт першості.

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У листопаді Феліш провів 4 матчі в Ла Лізі, в яких забив 4 м'ячі – Осасуні та Кадісу (нападник оформив 2 дублі). Тепер він ділить із Луїсом Суаресом лідерство в списку бомбардирів "матрацників". У голосуванні за приз найкращому гравцю місяця Феліш випередив голкіпера Валенсії Доменека, форварда Сосьєдада Оярсабаля, нападника Севільї Ен-Несірі, воротаря Ельче Бадію і бомбардира Вальядоліда Андре. Для зірки Атлетіко це перша нагорода в Іспанії.

Загалом у нинішньому сезоні Жоау Феліш провів 14 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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