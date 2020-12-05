Форвард Атлетіко Луїс Суарес поборов коронавірус і нарешті повернувся до сім'ї.

Уругвайський нападник Луїс Суарес близько двох тижнів був змушений провести на самоізоляції через позитивний тест на COVID-19. Дбаючи про свою сім'ю, гравець Атлетіко не контактував рідними.

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Після перемоги над хворобою Луїс повернувся додому і троє дітлахів футболіста зустріли його, ніби Санта Клауса. Особливо раділа донька зірки Дельфіна.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Суарес провів 6 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та асистом.

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