Португальский талант – лучший в Примере в последний месяц осени, сообщает официальный сайт первенства.

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В ноябре Фелиш провел 4 матча в Ла Лиге, в которых забил 4 мяча – Осасуне и Кадису (нападающий оформил 2 дубля). Теперь он делит с Луисом Суаресом лидерство в списке бомбардиров "матрасников". В голосовании за приз лучшему игроку месяца Фелиш опередил голкипера Валенсии Доменека, форварда Сосьедада Оярсабаля, нападающего Севильи Эн-Несири, вратаря Эльче Бадию и бомбардира Вальядолида Андре. Для звезды Атлетико это первая награда в Испании.

Всего в нынешнем сезоне Жоау Фелиш провел 14 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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