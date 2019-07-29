Феліш пояснив, чому грає з прізвищем матері на футболці – цікава причина

Зірковий новачок Атлетіко розповів, чому обрав саме таке прізвище для виступів на професіональному рівні.

"На футболці простіше прописати дівоче прізвище моєї матері (Феліш), ніж прізвище батька (Секейра). У батька прізвище довше.

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Це може здатися дивним, але це єдина причина, більше за цим рішенням нічого не криється. Більше немає ніякої особливої причини такого вибору", – цитує нападника збірної Португалії AS.

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Нагадаємо, Жоау Феліш перейшов з Бенфіки в Атлетіко цього літа. За 19-річного нападника "орли" отримали 120 мільйонів євро.