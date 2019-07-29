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Феліш пояснив, чому грає з прізвищем матері на футболці – цікава причина

14:05 683 Читать на русском
Феліш пояснив, чому грає з прізвищем матері на футболці – цікава причина
Жоау Феліш / Фото офіційного сайту Атлетіко

Зірковий новачок Атлетіко розповів, чому обрав саме таке прізвище для виступів на професіональному рівні.

"На футболці простіше прописати дівоче прізвище моєї матері (Феліш), ніж прізвище батька (Секейра). У батька прізвище довше.

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Це може здатися дивним, але це єдина причина, більше за цим рішенням нічого не криється. Більше немає ніякої особливої причини такого вибору", – цитує нападника збірної Португалії AS.

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Нагадаємо, Жоау Феліш перейшов з Бенфіки в Атлетіко цього літа. За 19-річного нападника "орли" отримали 120 мільйонів євро.

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Теги
Іспанія Жоау Феліш Жоау Феліш Атлетіко Атлетіко Футбольна форма
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