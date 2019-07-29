toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Фелиш объяснил, почему играет с фамилией матери на футболке – интересная причина

14:05 47 Читати українською
Фелиш объяснил, почему играет с фамилией матери на футболке – интересная причина
Жоау Фелиш / Фото официального сайта Атлетико

Звездный новичок Атлетико рассказал, почему выбрал именно такую фамилию для выступлений на профессиональном уровне.

"На футболке проще прописать девичью фамилию моей матери (Фелиш), чем фамилию отца (Секейра). У отца фамилия длиннее.

Симеоне определился с позицией Фелиша в Атлетико

Это может показаться странным, но это единственная причина, больше за этим решением ничего не кроется. Больше нет никакой особой причины такого выбора", – цитирует нападающего сборной Португалии AS.

Галактическое избиение Реала Диего Костой и Фелишем в видеообзоре матча с Атлетико

Напомним, Жоау Фелиш перешел из Бенфики в Атлетико этим летом. За 19-летнего нападающего "орлы" получили 120 миллионов евро.

blog_ava
Кадар: Многие игроки Динамо счастливы, что Хацкевич остался
07:30
389
Теги
Жоау Фелиш Жоау Фелиш Атлетико Атлетико Испания Футбольная форма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
23
мин
Судува
18:45
Тре Пенне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук