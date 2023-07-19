"Я б хотів грати за Барселону. Вони завжди були моїм першим вибором. Я мріяв про це з самого дитинства.

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Якщо це станеться, для мене це буде здійсненою мрією", – цитує гравця інсайдер Фабріціо Романо.

Жоау Феліш повернувся влітку в Атлетіко з Челсі, де виступав на правах оренди. Дієго Сімеоне не бачить португальського нападника у складі своєї команди. Фелішу потрібно знайти новий клуб, щоб мати ігрову практику, однак конкретних пропозицій у гравця немає.

Нагадаємо, що 23-річний футболіст в минулому сезоні за Челсі відіграв у 20 матчах. В його активі лише чотири забиті м'ячі.

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