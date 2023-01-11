Фехервар не взяв жодного з 3-х українців на збори – кінець оренди, травма і дубль
Середняк угорської першості поки не надто розраховує на українських футболістів.
Фехервар у складі 26 футболістів вирушив на зимові збори у Хорватію, інформує сайт клубу. У списку немає жодного українця.
Шабанова перевели в дубль Фехервара
Оренда Богдана Лєднєва завершилась наприкінці 2022 року, він, ймовірно, поїде на збори з Динамо. Артема Шабанова з невідомих причин перевели в дубль на початку січня. А от Євген Макаренко має несерйозні проблеми з хребтом, тому ще потребує лікування і відновлення.
У першій частині сезону 2022/23 жоден українець не був стабільним гравцем основи "Віді". Лєднєв награв 502 хвилини (13 матчів і 2 асисти), Макаренко – 542 хвилини (13 поєдинків, гол і 2 результативні передачі), а Шабанов – 863 хвилини в 11 зустрічах.
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