30-річний центрбек востаннє виходив на поле 18 вересня, після чого усі матчі провів на лавці для запасних. Причини такого рішення головного тренера невідомі. Після Нового року команда повернулась до тренувань, але вже без Артема.

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Як повідомляє офіційний сайт Фехервара, Шабаном разом із хавбеком Клаудіу Бумбою був виключений зі складу першої команди та переведений у другу, яка виступає у третьому за силою дивізіоні Угорщини та йде у середині турнірної таблиці.

Відповідне рішення ухвалив клуб і тренерський штаб. Контракт Артема Шабанова з "віді" розрахований до літа 2024 року, угорці влітку заплатили Динамо за нього 700 тисяч євро.

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