"Зараз це Рух. Однозначно. Карпати поки не готові конкурувати. Дай боже, щоб вони відродилися.

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Для Руха це буде конкуренція, вся футбольна Україна від цього зростатиме. Від конкуренції ти лише виграєш", – сказав Федорчук у коментарі SportArena.

Нагадаємо, Валерій встиг пограти у трьох львівських командах: з 2008 по 2010 роки він виступав за Львів, у сезоні 2013/14 бігав у футболці Карпат, а з 2020-го захищає кольори Руха.

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