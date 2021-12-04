Федорчук назвав найсильнішу львівську команду – фіналіст Ліги Європи встиг пограти за Львів, Карпати та Рух
10:46 - Читать на русском
Півзахисник Руха Валерій Федорчук поділився думками щодо найпотужнішого футбольного представника міста Лева.
"Зараз це Рух. Однозначно. Карпати поки не готові конкурувати. Дай боже, щоб вони відродилися.
Рух намагатиметься викупити форварда Шахтаря
Для Руха це буде конкуренція, вся футбольна Україна від цього зростатиме. Від конкуренції ти лише виграєш", – сказав Федорчук у коментарі SportArena.
Нагадаємо, Валерій встиг пограти у трьох львівських командах: з 2008 по 2010 роки він виступав за Львів, у сезоні 2013/14 бігав у футболці Карпат, а з 2020-го захищає кольори Руха.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter