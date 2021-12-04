"Сейчас это Рух. Однозначно. Карпаты пока не готовы конкурировать. Дай бог, чтобы они возродились.

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Для Руха это будет конкуренция, вся футбольная Украина будет от этого расти. От конкуренции ты только выиграешь", – сказал Федорчук в комментарии SportArena.

Напомним, Валерий успел поиграть в трех львовских командах: с 2008 по 2010 гг. он выступал за Львов, в сезоне 2013/14 бегал в футболке Карпат, а с 2020-го защищает цвета Руха.

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