Федорчук назвал сильнейшую львовскую команду – финалист Лиги Европы успел поиграть за Львов, Карпаты и Рух
10:46 - Читати українською
Полузащитник Руха Валерий Федорчук поделился мнением о самом мощном футбольном представителе города Льва.
"Сейчас это Рух. Однозначно. Карпаты пока не готовы конкурировать. Дай бог, чтобы они возродились.
Рух будет пытаться выкупить форварда Шахтера
Для Руха это будет конкуренция, вся футбольная Украина будет от этого расти. От конкуренции ты только выиграешь", – сказал Федорчук в комментарии SportArena.
Напомним, Валерий успел поиграть в трех львовских командах: с 2008 по 2010 гг. он выступал за Львов, в сезоне 2013/14 бегал в футболке Карпат, а с 2020-го защищает цвета Руха.
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