Рух – Ворскла

Рух тиждень тому був близьким до падіння в зону вильоту, однак несподівана звитяга над Металістом 1925 обірвала 5-матчеву безвиграшну серію львів'ян і підняла їх на 11-ту позицію. Успіх був абсолютно справедливим, однак говорити про якийсь ренесанс у футболі підопічних Леоніда Кучука зарано – вони все так же працюють у прагматичному стилі й залишаються найгіршими в УПЛ за очікуваними голами та очками. Втім, "жовто-чорним" ренесанс зараз і не потрібен – важливо лишень піти на зимову паузу, не опустившись в зону вильоту. Залишилось витерпіти всього два тури.

Суперник у рухівців, однак, дуже серйозний. Ворскла продовжує боротьбу за бронзові медалі, тримаючись всього у трьох очках від третьої сходинки (і в одному від четвертої, де розташувалась Зоря). Полтавці могли б підійти до матчу ві Львові й у кращій диспозиції, але минулої суботи вони зазнали розгрому в Дніпрі – команда пропустила аж 5 голів. Десь "зелено-білі" розплатилися за шалений фарт в попередніх поєдинках – перебір за очікуваними заліковими балами у підопічних Юрія Максимова становить аж 8,6 пунктів.

Верес – Динамо: анонс матчу УПЛ

Звісно ж, колектив після виносу від СК Дніпро-1 бажає реабілітуватись, та і відпускати конкурентів у відрив не можна. Ворскла реально може зачепитись за бронзу, тож сьогодні полтавцям необхідна виключно перемога.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кондраков – Скляр

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Ворскла

Рух: Паньків – Сич, Білий, Стаменковіч, Мисик – Мартинюк – Альваренга, Федорчук, Таллес, Бойчук – Борячук

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Тамм – Пердута, О. Тілль, Пуцлін, Якубу – Рангел, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити якісь прогнози на подібні матчі. Рух демонструє надзвичайно неприємний для суперників футбол, який у попередньому турі приніс реальний успіх. Ворскла ж сильніша за всіма параметрами, але вона дуже залежна від форми своїх лідерів – а Тілль та Степанюк тиждень тому мали високу температуру.

Крім того, "зелено-білі" набирають занадто багато очок в порівнянні з очікуваними показниками, а на довгій дистанції зажди є ризик регресії до середнього. Саме тому букмекери й дають на перемогу полтавців "кефи" в районі 2,0 – не дуже вони в неї вірять. Ми теж маємо сумніви. Існує сенс поставити на нічию.

Металіст 1925 – Колос

Металіст 1925 круто провів середину першого кола, але під його кінець розклеївся. Харків'яни програли п'ять матчів поспіль із сумарним рахунком 3:17 – причому з реально сильних суперників у новачка УПЛ була тільки Зоря. Двічі "жовто-синіх" била Олександрія, ще однієї поразки завдав Верес, а тиждень тому колектив майже без шансів поступився Руху. Валерій Кривенцов намагається демонструвати спокій та очікує на трансфери, адже кадрова ситуація у команди дійсно не найкраща – втім, списати на них шосте поспіль фіаско не вийде. Зараз необхідно хоча б зіграти внічию.

Колос виглядає доволі неоднозначним суперником для виконання цього завдання. З одного боку, ковалівці під керівництвом Ярослава Вишняка почали набирати очки – у дебютному поєдинку він поступився Шахтарю, але потім розписав нічию з Минаєм і переміг Десну з Вересом. Цей прогрес так потішив керівництво клубу, що Вишняка призначили головним тренером.

З іншого боку, футбол у всіх цих поєдинках був дуже далеким від ідеалу. В Ужгороді та Чернігові "хлібороби" феєрично відскочили, і лишень з рівнянами у попередньому турі все вийшло більш-менш непогано. Це прогрес чи випадковість? Матч у Харкові повинен дати відповідь.

Кадрова ситуація

Травмовані: Криськів (під питанням), Дерек, Пономар, Жичиков, Батюшин (усі – Металіст 1925)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Металіст 1925

Колос: Волинець – Золотов, Петров, Новак, Чорноморець – Мілько, Задоя – Чурко, Богданов, Ільїн – Лисенко

Металіст 1925: Сидоренко – Єрмаков, Кверквелія, Шершень, Ченбай – Кравченко – Савін, Голодюк, Габелок, Ременюк – Марлісон

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Матч на три результати. Металіст 1925 зараз перебуває у явній кризі, а Колос, попри певний прогрес в останніх турах, здається дуже сирим. В нинішніх умовах обидві команди цілком влаштує нічия – на неї і поставимо.

Історія полтавської Попелюшки: як Ворскла Пожечевського з Чуйченком та Шарієм шокувала Україну