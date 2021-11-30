"Викуп Борячука? Розмовляємо зараз про це. Насамперед потрібне бажання Андрія, бо у клубу воно є. Будемо говорити з Андрієм про це взимку, коли залишиться пів року оренди. Почуємо, що він хоче.

Рух співпрацюватиме з чемпіоном Аргентини

Футболіст він хороший. І людина дуже позитивна. Тому хочеться, щоби він залишився. Але насамперед слухатимемо, що хоче він", – сказав Лапіцький для програми Футбольний формат.

Андрій виступає за Рух на правах оренди, його контракт належить Шахтарю. У нинішньому сезоні УПЛ провів 13 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

"Мессі подобався у дитинстві": син хавбека бронзових Карпат – про дебют за Рух, Марлоса і три промахи з пенальті