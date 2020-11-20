"Ми повністю володіли ініціативою на полі та контролювали гру. Єдине, що нам сьогодні не вдалося – це забити гол. Грали лише на перемогу, діяли агресивно, але так буває. Маріуполь нічого не створив сьогодні біля наших воріт, втім, за хорошу гру три очки не дають. Будемо робити висновки.

Продовження невдалої серії львів'ян у відеоогляді матчу Рух – Маріуполь

По перерві суперник замінами відреагував на перипетії на полі, тому в другому таймі у нас було трохи менше моментів, аніж у першому. Вчора на тренуванні Микола Кухаревич отримав невелике ушкодження, тому так пізно сьогодні з’явився на полі. Загалом, Данило Кондраков демонстрував непогану гру.

В перерві акцентував хлопцям на тому, що бракує реалізації, що потрібно забити гол. Воротар суперника добре відіграв та кілька разів виручив свою команду. Після гри я підбадьорив команду, підтримав футболістів тим, що ми грали краще, аніж Маріуполь.

У приазовців три основні гравці захворіли. У нас також випали сьогодні три футболісти основи. Не думаю, що на цьому потрібно робити акцент. Маріуполь – це команда УПЛ, яка вище за нас у турнірній таблиці. Будемо плідно працювати, аби покращити нашу реалізацію. Ми повинні забивати голи", – наводить слова Федика офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, Рух та Маріуполь розійшлись безгольовою нічиєю. Львів'яни ще жодного разу не перемагали в УПЛ після підвищення у класі.

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