Рух був активнішим у першій половині, однак львів'янам бракувало точності, а Кудрик врятував після точного удару Русина. В другій половині воротар Маріуполя здійснив сейв після небезпечного удару того ж Русина, а далі команди не змогли навіть створити нагоди для забитого голу. Цікаво, що це вже десятий матч Руха в УПЛ, в якому новачок першості так і не здобув перемогу.

Рух розписав нічию з ослабленим коронавірусом Маріуполем – безвиграшна серія львів'ян досягла 10 матчів

Таким чином, Рух набрав п'ять очок і залишився на передостанній позиції в турнірній таблиці. Маріуполь, маючи в активі 13 залікових балів, опустився на восьму сходинку.