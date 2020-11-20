Рух після підйому в УПЛ не здобув жодної перемоги за дев'ять турів, однак у десятому львів'янам сама доля вирішила допомогти. Маріуполь, який у поточному сезоні ще не грав у рідних стінах, приїхав з сімома хворими на COVID-19 – причому коронавірус підхопив навіть головний тренер (нещодавно Маркевич зізнався, що не любить маски). У азовців було достатньо футболістів, тож матч відбувся, однак гості втратили глибину складу й залишились без деяких лідерів – зокрема, без Сікана.

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Маріуполь почав зустріч дещо активніше. Вже на 7-й хвилині Бандурі довелося вступати в гру, взявши непростий дальній удар Бондаренка. Також гості провели низку непоганих атак, але в середині першого тайму Рух заволодів ініціативою та почав конвертувати її в моменти. Так, на 13-й хвилині Кудрик витягнув класний постріл Кондракова з лінії штрафного, на 19-й парирував потужний удар зі стандарту, а потім ледь не привіз гол – Кондраков не зміг влучити у порожні ворота після помилки голкіпера на виході. Маріуполь за цей період зумів огризнутися пострілом Очеретька з дистанції в руки Бандурі.

Рух же не збавляв тиск. На 26-й хвилині гості заблокували удар Кондракова з лінії карного майданчика, а на 29-й Мартинюк вистрілив зі стандарту – м'яч пройшов у сантиметрах від лівої стійки. На 34-й хвилині прокинувся Русин, який завдав класного удару низом у кут, але Кудрик парирував. Олександр Іванов, який підміняв Остапа Маркевича в якості тренера, в цей період відчайдушно просив своїх підопічних рухатись пошвидше, адже львів'яни відверто розривали азовців.

Настанови подіяли: на 39-й хвилині гості заробили стандарт, а Горбунов наважився на прямий удар – м'яч пройшов повз площину! Втім, останнє слово залишилось за Рухом. На 41-й хвилині Климчук непогано пробивав з лінії штрафного, а на 45-й він же вистрілив з дальньої дистанції – в обох випадках йому трішки забракло точності. Зрештою, на перерву команди пішли за нулів на табло.

Другий тайм Маріуполь розпочав з пострілу Танковського метрів з 19-ти над поперечиною, а Рух на 50-й хвилині відповів ударом Русина з рикошетом – м'яч завалювався за комірець Кудрику, однак Олег в останню мить зумів витягнути "круглого". Ще за дві хвилини голкіпер спокійно взяв добивання з-за меж штрафного після подачі з кутового.

Здавалося, ось-ось оборона азовців допустить фатальну помилку. Втім, не все сталося, як гадалося. Після динамічного старту другий тайм звалився до позиційної боротьби у вигідному для Маріуполя середньому темпі. До 80-х хвилин команди обмінялися тільки трьома ударами з-за меж карного майданчика, серією кутових та штрафних, однак проблем з ними голкіпери не мали. На полі стало відверто нудно. Нічого цікавішого за пошкодження Танковського гості на віп-ложі Арени Львів в цей відрізок матчу не побачили.

Іван Федик розумів, що шанс на першу перемогу в сезоні тане на очах, тож в ендшпілі зустрічі кинув у бій нападника Кухаревича (три голи у молодіжці збірної) та атакувального хава Притулу. Арбітр додав до основного часу п'ять хвилин, Рух пішов на фінальний штурм, однак низка панічних епізодів у чужому штрафному успіху господарям не принесла. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Рух набрав п'ять очок і залишився на передостанній позиції в турнірній таблиці. Маріуполь, маючи в активі 13 залікових балів, опустився на восьму сходинку.

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