"Мы полностью владели инициативой на поле и контролировали игру. Единственное, что нам сегодня не удалось – это забить гол. Играли только на победу, действовали агрессивно, но так бывает. Мариуполь ничего не создал сегодня у наших ворот, впрочем, за хорошую игру три очка не дают. Будем делать выводы.

Продолжение неудачной серии львовян в видеообзоре матча Рух – Мариуполь

После перерыва соперник заменами отреагировал на перипетии на поле, поэтому во втором тайме у нас было немного меньше моментов, чем в первом. Вчера на тренировке Николай Кухаревич получил небольшое повреждение, поэтому так поздно сегодня появился на поле. В целом, Даниил Кондраков демонстрировал неплохую игру.

В перерыве акцентировал ребятам на том, что не хватает реализации, нужно забить гол. Вратарь соперника хорошо сыграл и несколько раз выручил свою команду. После игры я подбодрил команду, поддержал футболистов тем, что мы играли лучше, чем Мариуполь.

У приазовцев три основных игрока заболели. У нас также прошли сегодня три футболиста основы. Не думаю, что на этом нужно делать акцент. Мариуполь – это команда УПЛ, которая выше нас в турнирной таблице. Будем плодотворно работать, чтобы улучшить нашу реализацию. Мы должны забивать голы", – приводит слова Федыка официальный сайт Руха.

Напомним, Рух и Мариуполь разошлись безголевой ничьей. Львовяне еще ни разу не побеждали в УПЛ после повышения в классе.

Рух расписал ничью с ослабленным коронавирусом Мариуполем – безвыигрышная серия львовян достигла 10 матчей