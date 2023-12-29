Поразка в дербі розпочалася з неузгоджених дій українця та Габріела Магальяеса, які запалили "пожежу" і дали забити Соучеку.

"Зінченко може коштувати Арсеналу чемпіонства": екс-гравець збірної Англії оголосив вирок українцю

"Арсеналу потрібен ще й новий лівий захисник? Такехіро Томіясу, ймовірно, вирушить на Кубок Азії, а Юрр'єн Тімбер ще надовго в лазареті. Це означає, що Олександру Зінченку приділяється занадто багато уваги, і дещо стає помітним.

Невдалий матч проти Мохамеда Салаха в Ліверпулі, а потім непереконливі дії з першим голом Вест Хема. Можливо, настав час відмовитись від українця, особливо у великих поєдинках", – написав журналіст Sky Sports Сем Блітц.

Помилки Зінченка коштували Арсеналу лідерства в АПЛ – "каноніри" знову програли Вест Хему