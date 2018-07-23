Федецький: Не сказав би, що фізично Олександрія виглядала краще за нас

Капітан львівських Карпат Артем Федецький прокоментував поразку "левів" у матчі першого туру УПЛ 2018/2019 проти Олександрії 0:2.

"Звичайно, емоції неприємні. Програли стартовий матч, тим паче, вдома. Звісно, хотілось почати краще. Олександрія нас добре розібрала, зрештою, як і ми їх.

Знали, що будемо грати першим номером. Проте, необхідно створювати трішки більше моментів в атаці. Всі засмучені після матчу, але це тільки перший тур, все ще попереду.

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Хтось згадає, що минулого сезону починали так само, але не варто опускати руки. Все можна виправити. Прикро, що програли при своїх вболівальниках, прийшло чимало людей нас підтримати. Будемо намагатись виправити ситуацію в наступній грі.

Ми весь час грали першим номером. Можливо, десь були допущені тактичні помилки, технічний брак, але не сказав би, що фізично Олександрія краще виглядала за нас.

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Я не люблю програвати, як і команда. Всі були засмучені, але просили хлопців зробити правильний аналіз. Таке футбольне життя. Звичайно, коли перемагаєш, то і дихається легше, і підготовка проходить краще. У нас хороший колектив і думаю, ми це переживемо. Ми ще не з таких ситуацій виходили. Нам під силу все виправити", – цитує Федецького прес-служба "зелено-білих".