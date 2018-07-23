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Федецкий: Не сказал бы, что физически Александрия выглядела лучше нас

08:28 3 Читати українською
Федецкий: Не сказал бы, что физически Александрия выглядела лучше нас
Артем Федецкий: фото ФК Карпаты

Капитан львовских Карпат Артем Федецкий прокомментировал поражение "львов" в матче первого тура УПЛ 2018/2019 против Александрии 0:2.

"Конечно, эмоции неприятные. Проиграли стартовый матч, тем более, дома. Конечно, хотелось начать лучше. Александрия нас хорошо разобрала, впрочем, как и мы их.

Знали, что будем играть первым номером. Однако, необходимо создавать немного больше моментов в атаке. Все расстроены после матча, но это только первый тур, все еще впереди.

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Кто-то вспомнит, что в прошлом сезоне начинали так же, но не стоит опускать руки. Все можно исправить. Обидно, что проиграли при своих болельщиках, пришло немало людей нас поддержать. Будем пытаться исправить ситуацию в следующей игре.

Мы все время играли первым номером. Возможно, где-то были допущены тактические ошибки, технический брак, но не сказал бы, что физически Александрия лучше выглядела нас.

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Я не люблю проигрывать, как и команда. Все были расстроены, но просили ребят сделать правильный анализ. Такова футбольная жизнь. Конечно, когда побеждаешь, то и дышится легче, и подготовка проходит лучше. У нас хороший коллектив и думаю, мы это переживем. Мы еще не из таких ситуаций выходили. Нам по силам все исправить", – цитирует Федецкого пресс-служба "зелено-белых".

Украина1 тур

Карпаты - Александрия: Воскресенье 22 июля 2018

Карпаты
Матч окончен
0 : 2
Александрия
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Карпаты - Александрия Артем Федецкий Артем Федецкий Карпаты Карпаты
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