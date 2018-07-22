Бойчишин: Карпати не мали права так зіграти, в наступних матчах будемо виглядати краще

Наставник Карпат Олег Бойчишин прокоментував поразку від Олександрії в 1 турі УПЛ 2018/19.

"Сказати, що ми розчаровані – нічого не сказати. Ми не мали права так зіграти у першому матчі, не мали права програвати.

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Що стосується самої гри, то важко було обидвом командам. Олександрія витерпіла, а ми не змогли. Помилялись у важливих моментах, де потрібно бути максимально сконцентрованим. Потрібно зробити правильні висновки, перенести цей удар та рухатись далі. Якщо ми зможемо пройти даний етап, то все буде добре. Надіюсь, що футболістів не зламає сьогоднішній матч. Ми повинні бути сильнішими.

Ми підписали нападника, але він поки не може брати участь в іграх. Його функціональний стан повинен бути кращим. Як тільки він набере потрібні кондиції, ви зможете побачити його на футбольному полі. Я впевнений в тих футболістах, які є в команді.

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Новачок Кучинський? Не бачу його провини у пропущених голах. У кількох епізодах він нас справді виручив. Хотів би, щоби він трішки краще грав ногами. Йде мова про оцінювання ситуації, коли потрібно зберегти м’яч.

Зробимо висновки та в наступних матчах будемо виглядати значно краще", – цитує Бойчишина офіційний сайт Карпат.