Фавр – про розгром від Баварії: Ми не злякалися – вони просто сильніші

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр прокоментував розгромну поразку від Баварії (0:4) в 11-му турі Бундесліги.

"Баварія була набагато кращою за нас. Вони переважали нас в темпі, роботі з м'ячем, техніці, передачах. Ми не злякалися, просто Баварія була сильнішою.

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Багатьох наших гравців просто не було видно у грі. Це було жахливо. Така поразка – це величезне розчарування для нас", – цитує Фавра Sky Sports.

Нагадаємо, що дортмундська команда продовжила свою серію грандіозних провалів на Альянц Арені. Останні три зустрічі принципових суперників у Мюнхені завершилися з рахунками 4:0, 5:0 та 6:0 на користь господарів.

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