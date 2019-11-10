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Фавр – про розгром від Баварії: Ми не злякалися – вони просто сильніші

09:41 101 Читать на русском
Фавр – про розгром від Баварії: Ми не злякалися – вони просто сильніші
Люсьєн Фавр / Kicker

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр прокоментував розгромну поразку від Баварії (0:4) в 11-му турі Бундесліги.

17’ Роберт Лєвандовскі
48’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
80’ Матс Хуммельс
 
17’ Роберт Лєвандовскі
48’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
80’ Матс Хуммельс

"Баварія була набагато кращою за нас. Вони переважали нас в темпі, роботі з м'ячем, техніці, передачах. Ми не злякалися, просто Баварія була сильнішою.

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Багатьох наших гравців просто не було видно у грі. Це було жахливо. Така поразка – це величезне розчарування для нас", – цитує Фавра Sky Sports.

Нагадаємо, що дортмундська команда продовжила свою серію грандіозних провалів на Альянц Арені. Останні три зустрічі принципових суперників у Мюнхені завершилися з рахунками 4:0, 5:0 та 6:0 на користь господарів.

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Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр Баварія - Борусія Дортмунд Баварія Баварія
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